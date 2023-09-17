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«Севилья» ушла с последнего места, обыграв «Лас-Пальмас»

17 Сентября 2023 • 21:44 Комментировать (1)
Севилья
1:0
Лас-Пальмас
окончен

В пятом туре Ла Лиги встретились представители зоны вылета, «Севилья» и «Лас-Пальмас». Команды не отсиживались в обороне, а хозяева создавали побольше моментов. Первая часть игры не была очень событийной, а сразу после перерыва Джибрил Соу едва не открыл счет, но голкипер справился. Только на 71-й минуте был открыт счет, это Доди Лукебакио здорово сыграл на добивании после спасения от вратаря.

Севильцы набрали первые очки в сезоне, у соперника один балл.

Протокол игры  
Севилья1:0Лас-Пальмас
(1:0) Лукебакио Доди71'  
Дмитрович МаркоНавас ХесусБаде ЛуакРамос СерхиоПедроса АдриаСоу Джибрил 74' (Фернандо Режес ( 74') Ракитич ИванСусо Хесус 61' (Лукебакио Доди ( 61') Торрес Оливер  32' 85' (Сумаре Бубакари ( 85') Окампос Лукас  69' 85' (Ламела Эрик ( 85') Мир Рафа  38' 61' (Эн-Несири Юссеф ( 61')
Запасные: Салас КикеГудель НеманьяДиас МарианоХуанлу СанчесНюланд ЭрьянЯнузай АднанХордан Хоан
Вальес АльвароАраухо Хулиан  45' 64' (Коко Сауль ( 64') Суарес Алехандро 73' (Перроне Максимо ( 73') Мармол МикаКардона СерхиЛуаодис Энзо 73' (Парк Марвин ( 73') Родригес Кирьян  52' 85' (Пехиньо Франсиско ( 85') Мунир Эль-Хаддади  49' 85' (Муньос Хави ( 85') Виера Хонатан  62'Рамирес СандроКаба Сори
Запасные: Кардона МаркЭррера КристианБенито РамиресЛемос АльвароАарон ЭскандельКурбело ЭрикМфулу Оменуке
17 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Севилья Лас-Пальмас
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Комментарии (1)
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Bartimeus
17 Сентября 2023 в 23:03
Хесус Навас играл с Рамосом почти 20 лет назад, во дают
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