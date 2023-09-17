«Севилья» ушла с последнего места, обыграв «Лас-Пальмас»

В пятом туре Ла Лиги встретились представители зоны вылета, «Севилья» и «Лас-Пальмас». Команды не отсиживались в обороне, а хозяева создавали побольше моментов. Первая часть игры не была очень событийной, а сразу после перерыва Джибрил Соу едва не открыл счет, но голкипер справился. Только на 71-й минуте был открыт счет, это Доди Лукебакио здорово сыграл на добивании после спасения от вратаря.

Севильцы набрали первые очки в сезоне, у соперника один балл.