«Севилья» ушла с последнего места, обыграв «Лас-Пальмас»

В пятом туре Ла Лиги встретились представители зоны вылета, «Севилья» и «Лас-Пальмас». Команды не отсиживались в обороне, а хозяева создавали побольше моментов. Первая часть игры не была очень событийной, а сразу после перерыва Джибрил Соу едва не открыл счет, но голкипер справился. Только на 71-й минуте был открыт счет, это Доди Лукебакио здорово сыграл на добивании после спасения от вратаря.
Севильцы набрали первые очки в сезоне, у соперника один балл.
Протокол игры
|(1:0) Лукебакио Доди71'
Дмитрович Марко•Навас Хесус•Баде Луак•Рамос Серхио•Педроса Адриа•Соу Джибрил74' (Фернандо Режес (74') •Ракитич Иван•Сусо Хесус61' (Лукебакио Доди (61') •Торрес Оливер 32'85' (Сумаре Бубакари (85') •Окампос Лукас 69'85' (Ламела Эрик (85') •Мир Рафа 38'61' (Эн-Несири Юссеф (61')
Вальес Альваро•Араухо Хулиан 45'64' (Коко Сауль (64') •Суарес Алехандро73' (Перроне Максимо (73') •Мармол Мика•Кардона Серхи•Луаодис Энзо73' (Парк Марвин (73') •Родригес Кирьян 52'85' (Пехиньо Франсиско (85') •Мунир Эль-Хаддади 49'85' (Муньос Хави (85') •Виера Хонатан• 62'Рамирес Сандро•Каба Сори
17 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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