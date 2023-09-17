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Захарян — в запасе «Реал Сосьедада» на матч с мадридским «Реалом»

17 Сентября 2023 • 20:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1 1.68 X 4.00 2 5.50
Через 0 ч. 13 мин.

Сегодня, 17 сентября, «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с мадридским «Реалом» в рамках матча пятого тура чемпионата Испании.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не попал в стартовый состав своей команды на встречу против «сливочных». Полностью основной состав команды Иманоля Альгуасиля выглядит следующим образом: Ремиро (вр), Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Субименди, Мерино, Кубо, Браис, Барренечеа, Оярсабаль.

Начало встречи «Реал» - «Реал Сосьедад» запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию игры, которая состоится на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад Арсен Захарян
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