Захарян — в запасе «Реал Сосьедада» на матч с мадридским «Реалом»

Сегодня, 17 сентября, «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с мадридским «Реалом» в рамках матча пятого тура чемпионата Испании.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не попал в стартовый состав своей команды на встречу против «сливочных». Полностью основной состав команды Иманоля Альгуасиля выглядит следующим образом: Ремиро (вр), Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Субименди, Мерино, Кубо, Браис, Барренечеа, Оярсабаль.

Начало встречи «Реал» - «Реал Сосьедад» запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию игры, которая состоится на портале LiveResult.