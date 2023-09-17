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Чемпионат Испании. Ла Лига

Объявлен состав «Реала» на домашний матч против «Реал Сосьедада»

17 Сентября 2023 • 20:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
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Через 0 ч. 15 мин.

Карло Анчелотти объявил состав мадридского «Реала» на матч пятого тура испанской Ла Лиги против «Реал Сосьедада».

Состав «Реала»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Гарсия, Тчуамени, Беллингем, Кроос, Вальверде, Родриго, Хоселу.

Напомним, что после четырёх туров чемпионата Испании «королевский» клуб лидирует в турнирной таблице с 12 очками. «Реал» единственным в Ла Лиге выиграл все матчи. Стартовый свисток встречи против «Реал Сосьедада» назначен на 22:00 по московскому времени. Матч пройдёт на «Сантьяго Бернабеу».

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Реал Мадрид
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