Рианчо считает, что матч с «Реалом» — это шанс для Захаряна заявить о себе на весь мир

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался о предстоящем матче полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна против мадридского «Реала».

«Безусловно, матч с «Реалом» – шанс для Захаряна заявить о себе на весь мир. Уверен, если его выпустят на поле, он постарается сыграть как можно ярче», — заявил Рианчо «РБ Спорту».

По мнению специалиста, главное для Захаряна, чтобы его мысли не помешали ему продемонстрировать свои способности. Если он сможет забить «Реалу», то это будет отличный старт европейской карьеры, добавил испанец.

Матч пятого тура Ла Лиги между «Реалом» и «Реал Сосьедадом» пройдет в воскресенье, 17 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию события на портале LiveResult.