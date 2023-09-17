«Вильярреал» обыграл «Альмерию», дважды забив в компенсированное время

В очередном матче пятого тура чемпионата Испании играли аутсайдеры, «Вильярреал» и «Альмерия». Гости редко контролировали мяч, но нанесли 16 ударов по воротам и остались ни с чем. Хотя именно они повели на 44-й минуте. Соперник отыгрался на пятой компенсированной минуте первого тайма. На четвертой добавленной минуте второго тайма Александр Сорлот ударом головой принес три очка «желтой субмарине». Она делит 11-е место. Набрав шесть очков, соперник с одним баллом второй с конца.
Протокол игры
|44'Акиеме Серхио (0:1)
|(1:1) Морено Херард45'
|(2:1) Сорлот Александр90'
Йоргенсен Филип•Фойт Хуан•Альбиоль Рауль•Габбия Маттео84' (Куэнка Хорхе (84') •Carlos Romero62' (Комесанья Санти (62') •Парехо Даниэль•Капу Этьен 26'63' (Морено Альберто (63') •Пино Йереми• 90'Морено Херард85' (Бреретон Бен (85') •Баэна Алехандро73' (Ахомач Илиас (73') •Сорлот Александр
Максимиану Луиш•Брандарис Хуан• 84'Гонсалес Эдгар•Монтес Сесар•Акиеме Серхио•Лопи Дион•Робертоне Лукас75' (Баба Иддрису (75') •Эмбарба Адриан 53'66' (Рамазани Ларжи (66') •Мелеро Гонсало75' (Пуигмаль Арнау (75') • 89'Аррибас Серхио88' (Коне Ибраима (88') •Суарес Луис III88' (Баптистао Лео (88')
17 сентября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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