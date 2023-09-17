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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» обыграл «Альмерию», дважды забив в компенсированное время

17 Сентября 2023 • 19:29 Комментировать
Вильярреал
2:1
Альмерия
окончен

В очередном матче пятого тура чемпионата Испании играли аутсайдеры, «Вильярреал» и «Альмерия». Гости редко контролировали мяч, но нанесли 16 ударов по воротам и остались ни с чем. Хотя именно они повели на 44-й минуте. Соперник отыгрался на пятой компенсированной минуте первого тайма. На четвертой добавленной минуте второго тайма Александр Сорлот ударом головой принес три очка «желтой субмарине». Она делит 11-е место. Набрав шесть очков, соперник с одним баллом второй с конца.

Протокол игры  
Вильярреал2:1Альмерия
  44'Акиеме Серхио (0:1)
(1:1) Морено Херард45'  
(2:1) Сорлот Александр90'  
Йоргенсен ФилипФойт ХуанАльбиоль РаульГаббия Маттео 84' (Куэнка Хорхе ( 84') Carlos Romero 62' (Комесанья Санти ( 62') Парехо ДаниэльКапу Этьен  26' 63' (Морено Альберто ( 63') Пино Йереми  90'Морено Херард 85' (Бреретон Бен ( 85') Баэна Алехандро 73' (Ахомач Илиас ( 73') Сорлот Александр
Запасные: Рейна ПепеМанди АиссаФемения КикоТригерос МануэльМоралес ЛуисДенис Суарес
Максимиану ЛуишБрандарис Хуан  84'Гонсалес ЭдгарМонтес СесарАкиеме СерхиоЛопи ДионРобертоне Лукас 75' (Баба Иддрису ( 75') Эмбарба Адриан  53' 66' (Рамазани Ларжи ( 66') Мелеро Гонсало 75' (Пуигмаль Арнау ( 75'  89') Аррибас Серхио 88' (Коне Ибраима ( 88') Суарес Луис III 88' (Баптистао Лео ( 88')
Запасные: Сентельес АлехандроМартинес ФернардоМендес УбуланЛазароКайкиМарко Милованович IМариньо Диего
17 сентября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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