«Вильярреал» обыграл «Альмерию», дважды забив в компенсированное время

В очередном матче пятого тура чемпионата Испании играли аутсайдеры, «Вильярреал» и «Альмерия». Гости редко контролировали мяч, но нанесли 16 ударов по воротам и остались ни с чем. Хотя именно они повели на 44-й минуте. Соперник отыгрался на пятой компенсированной минуте первого тайма. На четвертой добавленной минуте второго тайма Александр Сорлот ударом головой принес три очка «желтой субмарине». Она делит 11-е место. Набрав шесть очков, соперник с одним баллом второй с конца.