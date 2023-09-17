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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Рамос снова сыграет за «Севилью» спустя 6594 дня

17 Сентября 2023 • 19:12 Комментировать
Севилья
0:0
Лас-Пальмас
1 1.65 X 3.85 2 5.70
1-й тайм

В воскресенье вечером «Севилья» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Защитник Серхио Рамос попал в стартовый состав андалузской команды. Это будет его первая игра после возвращения в родной клуб.

В прошлый раз Рамос играл за «Севилью» 28 августа 2005 года, то есть 6594 дня назад. Спустя несколько дней защитник перебрался в «Реал».

Журналист Уилл Джинс в социальных сетях отмечает, что в игре против «Расинга» 28 августа 2005 года Рамос играл вместе с Пабло Альфаро, который родился в 1969 году. Сегодня же в запасе у «Севильи» есть Хуанлу, родившийся в 2003 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос
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СЕВИЛЬЯ ЛАС-ПАЛЬМАС
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