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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гринвуд сыграл впервые за 603 дня

17 Сентября 2023 • 17:32 Комментировать
Хетафе
3:2
Осасуна
окончен

В воскресенье «Хетафе» обыграл «Осасуну» в матче пятого тура чемпионата Испании - 3:2. На 77-й минуте игры за «городских» дебютировал нападающий Мэйсон Гринвуд, который недавно был арендован у «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что для Гринвуда это было первое появление на поле в официальном матче с 22 января 2022 года. Тогда нападающий играл за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Вест Хэма». Вскоре «красные дьяволы» отстранили футболиста от работы из-за обвинений его бывшей девушки в изнасиловании и нападении. Спустя год с лишним с Гринвуда сняли обвинения, но манкунианцы в первой команде его так и не восстановили. 

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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Мэйсон Гринвуд
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