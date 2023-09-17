​Лемар пропустит до полугода

Атакующий полузащитник «Атлетико» Тома Лемар получил серьёзную травму – разрыв ахиллова сухожилия. Мадридский клуб уже сообщал о том, что 27-летнему французу понадобится хирургическое вмешательство. Как отмечает ElDesmarque, после такой травмы восстановление обычно занимает пять-шесть месяцев. Таким образом, Лемар сможет снова выйти на футбольное поле уже в 2024 году.

В субботу «Атлетико» крупно – со счётом 0:3 – проиграл «Валенсии» на выезде в пятом туре чемпионата Испании. Ближайший матч команда Диего Симеоне проведёт во вторник, 19 сентября, - против «Лацио» в Лиге чемпионов.