Игроку «Атлетико» Лемару потребуется операция

В «Атлетико» рассказали о состоянии французского полузащитника Тома Лемара, который получил повреждение в матче пятого тура чемпионата Испании против «Валенсии» (0:3).

Как сообщает клуб, у Лемара был выявлен разрыв ахиллова сухожилия, из-за чего 27-летнему футболисту потребуется операция.

В текущем сезоне Лемар провёл за «Атлетико» два матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

После четырёх проведённых матчей «матрасники» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков. Свою следующую встречу «Атлетико» проведёт 24 сентября против мадридского «Реала».