«Осасуна» дважды отыгрывалась, но всё же уступила «Хетафе»

Середняки Ла Лиги «Хетафе» и «Осасуна» провели событийный матч пятого тура чемпионата Испании. Хозяева дважды вели в конце первого и начале второго тайма, но быстро пропускали в ответ. А голевая атака Неманьи Максимовича на 86-й минуте в итоге принесла «Хетафе» три очка.
3:2, команда из столичного региона с 7 очками вышла на седьмое место, противник - 11-й, имея в активе шесть баллов.
Протокол игры
|(1:0) Митрович Стефан37'
|45'Муньос Икер (1:1)
|(2:1) Кармона Хосе Анхель51'
|57'Будимир Анте (2:2)
|(3:2) Максимович Неманья86'
Сория Давид• 55'Дамиан Суарес•Дуарте Домингуш 26'61' (Аленья Карлес (61') •Митрович Стефан•Рико Диего88' (Альварес Гастон (88') •Кармона Хосе Анхель 61'61' (Оскар Родригес (61') •Дьене Даконам• 90'Максимович Неманья•Мата Хайме61' (Арамбарри Мауро (61') •Майораль Борха•Латаса Хуан 41'77' (Гринвуд Мэйсон (77')
Запасные: Альдерете Омар•Лосано Энтони•Анхилери Фабрисио• 90'Иглесиас Хуан•Фузато Даниэл
Эррера Серхио•Пенья Рубен88' (Аресо Хесус (88') •Гарсия Давид III•Эррандо Хорхе•Круз Хуан•Авила Эсекьель 38'69' (Гарсия Рубен (69') •Муньос Икер•Гомес Мойсес•Барха Энрике68' (Арнаис Хосе (68') •Орос Аймар79' (Гарсия Рауль (79') •Будимир Анте79' (Ибаньес Пабло (79')
Запасные: Айтор Фернандес•Видаль Начо•Торро Лукас•Мохика Хоан
17 сентября. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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