«Осасуна» дважды отыгрывалась, но всё же уступила «Хетафе»

Середняки Ла Лиги «Хетафе» и «Осасуна» провели событийный матч пятого тура чемпионата Испании. Хозяева дважды вели в конце первого и начале второго тайма, но быстро пропускали в ответ. А голевая атака Неманьи Максимовича на 86-й минуте в итоге принесла «Хетафе» три очка.

3:2, команда из столичного региона с 7 очками вышла на седьмое место, противник - 11-й, имея в активе шесть баллов.