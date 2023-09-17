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​Захарян: «Даже просто побывать в качестве игрока на «Бернабеу» - запоминающийся момент»

17 Сентября 2023 • 15:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
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Через 5 ч. 37 мин.

В начале недели Арсен Захарян возобновил тренировки с «Реал Сосьедадом» после болезни. Россиянин имеет шансы сыграть в воскресном матче чемпионат Испании против «Реала» в Мадриде. 20-летний Захарян высказался на этот счёт.

«Потихоньку, шаг за шагом мечты сбываются. Даже просто побывать в качестве игрока на «Бернабеу» - это запоминающийся момент. Удастся выйти - это вообще здорово», - цитирует Захаряна Sport24, ссылаясь на эфир Okko Спорт.  

Захарян отметил, что хотел бы поменяться футболками с Лукой Модричем, Дани Карвахалем, Тони Кроосом или Джудом Беллингемом.

Матч между «Реалом» и «Реал Сосьедадом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад Арсен Захарян
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