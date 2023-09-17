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Названа трансферная цель Хави в «Барселоне» - это чемпион мира

17 Сентября 2023 • 15:45 Комментировать

Трансферное окно в Европе недавно закрылось, но клубы продолжают разрабатывать планы по усилению своих составов. Как сообщает испанский Sport, главный тренер «Барселоны» Хави хотел бы усилить опорную зону. На радаре «сине-гранатовых» находится полузащитник Гидо Родригес из «Бетиса».

По данным источника, 29-летний Родригес нравится Хави, и за игроком очень внимательно следят спортивные менеджеры «Барселоны».

Действующий контракт Родригеса с «Бетисом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Если аргентинец не продлит трудовой договор, то клуб наверняка предпочтёт продать игрока уже зимой.

В конце прошлого года Гидо Родригес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Гидо Родригес трансферы футбола - лето 2023
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