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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Захаряна спросили, сможет ли он забить «Реалу»

17 Сентября 2023 • 15:13 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
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Через 5 ч. 32 мин.

В воскресенье вечером «Реал Сосьедад», куда недавно перебрался полузащитник Арсен Захарян, сыграет против «Реала» в Мадриде. Захарян ответил на вопрос, сможет ли он отличиться голом на «Сантьяго Бернабеу».

«Получится ли забить «Реалу»? Да ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим (смеётся)», - цитирует Захаряна Sport24, ссылаясь на эфир Okko Спорт.

Матч испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Реал Сосьедадом» начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Ранее Арсен Захарян выходил на замену в двух играх Ла Лиги, но результативными действиями не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад Арсен Захарян
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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Комментарии (2)
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Leonardis
17 Сентября 2023 в 15:29
Как он может забить?
One Live
17 Сентября 2023 в 16:26
Включит Playstation)
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