У Захаряна спросили, сможет ли он забить «Реалу»

В воскресенье вечером «Реал Сосьедад», куда недавно перебрался полузащитник Арсен Захарян, сыграет против «Реала» в Мадриде. Захарян ответил на вопрос, сможет ли он отличиться голом на «Сантьяго Бернабеу».

«Получится ли забить «Реалу»? Да ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим (смеётся)», - цитирует Захаряна Sport24, ссылаясь на эфир Okko Спорт.

Матч испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Реал Сосьедадом» начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Ранее Арсен Захарян выходил на замену в двух играх Ла Лиги, но результативными действиями не отмечался.