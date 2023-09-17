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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Захарян высказался о своей болезни

17 Сентября 2023 • 14:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
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Через 5 ч. 38 мин.

На прошлой неделе полузащитник Арсен Захарян в течение нескольких дней не тренировался с «Реал Сосьедадом» из-за болезни. 20-летний российский футболист дал комментарий на этот счёт.

«Я болел, пять дней провёл в отеле. Подловил какой-то вирус, но сейчас всё нормально, тренируюсь. Мне кажется, повлияла смена погоды: то жара, то дождь. Было прохладно как раз в те дни. Может быть, простудился. Не знаю. Сказали – вирус», - цитирует Захаряна Sport24 со ссылкой на эфир Okko Спорт.  

Напомним, что в летнее трансферное окно Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Россиянин уже успел сыграть в двух матчах чемпионата Испании – в обоих случаях он выходил на замену.

В воскресенье «Реал Сосьедад» проведёт гостевой матч Ла Лиги против «Реала». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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