У де Хеа появился новый вариант

32-летний вратарь Давид де Хеа может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Согласно данным Todofichajes, в подписании звездного голкипера заинтересован севильский «Бетис».

Руководство клуба рассматривает кандидатуру де Хеа в качестве замены 40-летнему чилийцу Клаудио Браво. Давид может достаться севильскому клубу бесплатно, поскольку находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Де Хеа является воспитанником академии мадридского «Атлетико». В составе «Манчестер Юнайтед» голкипер выступал с 2011 по 2023 год.

В прошлом сезоне испанец сыграл 38 матчей, в которых пропустил 43 мяча.

Де Хеа имеет три варианта продолжения карьеры