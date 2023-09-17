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«Реал» Мадрид - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

17 Сентября 2023 • 21:30 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1 1.68 X 4.00 2 5.50
Через 0 ч. 10 мин.

В рамках пятого тура чемпионата Испании по футболу «Реал» Мадрид играет против «Реал Сосьедада».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Мадрид0:0Реал Сосьедад
Аррисабалага КепаКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоАлаба ДавидГарсия Франсиско IIIТчуамени ОрельенВальверде ФедерикоКроос ТониБеллингем ДжудРодригоХоселу Санмартин
Запасные: Начо ФернандесВаскес ЛукасДиас БраимГарсия ГонсалоКаньисарес ЛукасМодрич ЛукаСебальос ДаниЛунин АндрейКамавинга ЭдуардоПас Николас
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия ИгорЛе Норман РобенТирни КиранБраис МендесСубименди МартинМерино МикельКубо ТакефусаОярсабаль МикельБарренечеа Андер
Запасные: Фернандес КарлосУмар СадикЗахарян АрсенОдриосола АльвароУрко ГонсалесМуньос АйхенМарреро УнаиФрага АйторЧо Мохамед-АлиПачеко ХонОласагасти ХонТуррьентес Беньят
17 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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