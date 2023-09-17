«Реал» Мадрид - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках пятого тура чемпионата Испании по футболу «Реал» Мадрид играет против «Реал Сосьедада».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад
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Протокол игры
Аррисабалага Кепа•Карвахаль Даниэль•Рюдигер Антонио•Алаба Давид•Гарсия Франсиско III•Тчуамени Орельен•Вальверде Федерико•Кроос Тони•Беллингем Джуд•Родриго•Хоселу Санмартин
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Тирни Киран•Браис Мендес•Субименди Мартин•Мерино Микель•Кубо Такефуса•Оярсабаль Микель•Барренечеа Андер
17 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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