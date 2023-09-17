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Хави оценил разгромную победу «Барселоны» со счётом 5:0

17 Сентября 2023 • 07:50 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с представителями СМИ после поединка пятого тура чемпионата Испании против севильского «Бетиса». Встреча прошла на «Камп Ноу» и завершилась с разгромным счетом 5:0.

«Матч получился неидеальным, но довольно хорошим. Я доволен тем, с каким настроем играли мои подопечные. Мы отлично провели время. Было ощущение, как будто мы находимся на «Камн Ноу». Команда имела множество отличный моментов. Именно так и должно быть», - передает слова специалиста газета Marca.

По итогам пяти туров «сине-гранатовые» набрали 13 баллов и лидируют в турнирной таблице.

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Барселона Хави Эрнандес
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