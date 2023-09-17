Хави: «Левандовски провёл очередной отличный матч»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес похвалил нападающего Роберта Левандовски за игру в последних матчах.

35-летний футболист помог каталонцам разгромить «Бетис», записав себе в актив забитый гол и два результативных паса. Встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счётом 5:0.

«Левандовски провёл очередной отличный матч. Он был очень хорош как прошлой игре с «Осасуной», так и сегодня. Он наслаждается футболом, ему не приходится слишком часто уходить со своей позиции. Команда снабжает его мячом в нужные моменты. Роберт выглядит счастливым», – приводят испанские СМИ заявление Хави из послематчевого интервью.

В активе Роберта Левандовски три гола и три ассиста в пяти матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги.