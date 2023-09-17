Хави оценил игру Фелиша и Канселу

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями об игре Жоау Фелиша и Жоау Канселу.

Оба португальца впервые вышли в стартовом составе «сине-гранатовых» в субботнем матче Ла Лиги против «Бетиса» (5:0) – оба записали на свой счёт по одному забитому голу.

«Речь идёт о двух игроках, чьё индивидуальное мастерство не вызывает никаких сомнений. Их уровень был виден ещё на тренировках.

Канселу отлично понимает игру благодаря работе с Гвардиолой. Фелиш также очень хорош в этом аспекте – он делает команду более вариативной. Оба Жоау мечтали играть за «Барселону», и мы должны этим пользоваться», – заявил в послематчевом интервью Хави.