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Хави оценил игру Фелиша и Канселу

17 Сентября 2023 • 00:55 Комментировать
Барселона
5:0
Бетис
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями об игре Жоау Фелиша и Жоау Канселу.

Оба португальца впервые вышли в стартовом составе «сине-гранатовых» в субботнем матче Ла Лиги против «Бетиса» (5:0) – оба записали на свой счёт по одному забитому голу.

«Речь идёт о двух игроках, чьё индивидуальное мастерство не вызывает никаких сомнений. Их уровень был виден ещё на тренировках.

Канселу отлично понимает игру благодаря работе с Гвардиолой. Фелиш также очень хорош в этом аспекте – он делает команду более вариативной. Оба Жоау мечтали играть за «Барселону», и мы должны этим пользоваться», – заявил в послематчевом интервью Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жоау Канселу Жоау Фелиш
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