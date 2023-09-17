Фелиш высказался после дебютного гола за «Барселону»

Жоау Фелиш помог «Барселоне» разгромить «Бетис» (5:0).

23-летний форвард, арендованный у мадридского «Атлетико», отметил забитым мячом первый выход в стартовом составе «сине-гранатовых». Для португальца это первое взятие ворот в цветах каталонского гранда.

«Чувствую себя очень хорошо. Думаю, смена обстановки пошла на пользу и мне, и моей семье.

Я усердно работаю, чтобы выйти на свой уровень. Я оказался в отличной команде. Всё гораздо проще, когда игровая структура налажена, и это помогает забивать голы», – цитирует Barca Universal Фелиша.

В активе «Барселоны» 13 набранных очков после пяти туров текущего розыгрыша Ла Лиги.