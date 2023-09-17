​«Барселона» одержала самую крупную победу при Хави

Каталонская «Барселона» улучшила свои показатели в матче с «Бетисом» - если в прошлом сезоне «блауграна» переиграла соперника со счетом 4:0, то сейчас ей удалось забить целых пять мячей.

Как оказалось, это была самая крупная победа с тех пор, как клуб возглавил Хави Эрнандес - то есть за последние два года. Речь идет не просто о чемпионате Испании, а обо всех турнирах, до этого «Барселона» при Хави, если и побеждала, то максимум с разницей в четыре мяча.

Напомним, что Хави Эрнандес, бывший футболист клуба, возглавил его в ноябре 2021 года. В следующем туре чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть с «Сельтой».

