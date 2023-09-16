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Голы двух Жоау, бильярдные удары Левандовски, Торреса и Рафиньи: «Барселона» разорвала «Бетис»

16 Сентября 2023 • 23:55 Комментировать (10)
Барселона
5:0
Бетис
окончен

«Барселона» и «Бетис» сошлись в рамках чемпионата Испании. Матч пятого тура Лиги 1 состоялся 16 сентября на стадионе «Олимпико».

Протокол игры  
Барселона5:0Бетис
(1:0) Фелиш Жоау25'  
(2:0) Левандовски Роберт32'  
(3:0) Торрес Ферран62'  
(4:0) Рафинья Диас66'  
(5:0) Канселу Жоау81'  
Тер Штеген Марк-АндреКанселу ЖоауКунде ЖюльКристенсен Андреас 76' (Иньиго Мартинес ( 76'  86') Бальде Алехандро 76' (Алонсо Маркос ( 76') ГавиРомеу Ориоль 64' (Рафинья Диас ( 64') Де Йонг ФренкиТоррес Ферран 64' (Гюндоган Илкай ( 64') Левандовски РобертФелиш Жоау 64' (Ямаль Ламин ( 64')
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиАстралага АндерЭрнандес УнаиРоберто Серхи
Силва Руи 46' (Вьейтес Франсиско ( 46') Бельерин ЭкторБартра Марк  72'Риад ЧадиМиранда ХуанАлтимира СерхиРока Марк 66' (Родри Родриго ( 66') Энрике Луис IX 46'Иско Аларкон 66' (Гидо Родригес ( 66'  84') Перес Айосе 66' (Круз Хуан ( 66') Виллиан Жозе
Запасные: Иглесиас БорхаПесселья ХерманБусто ПаблоФернандес КикеАбнерДиао АссанеГильерме ФернандешЭззалзули Абде
16 сентября.

 

Домашним матчем против «Бетиса» каталонцы закрывали субботнюю программу тура. Педри и Рональд Араухо не смогли помочь «Барселоне» из-за травм, зато Хави нашёл место в стартовом составе сразу для двух португальских новичков. Жоау Фелиш, Левандовски и Ферран Торрес играли в атаке, а Жоау Канселу и Алехандро Бальде вышли бороздить фланги. Рафинья, Гюндюган и Ямаль остались в запасе.

И сначала они наблюдали ошибки своей обороны. Так Кунде не смог вынести мяч под давлением Иско и получил опаснейший прострел. Виллиан замыкал в касание, но не сумел попасть в створ. Потом Бальде пролетел мимо мяча после подачи с фланга и позволил Айосе Пересу замкнуть дальнюю штангу. Но и тут на счастье «Барселоны» мяч прошёл мимо створа. А вот каталонцы соперника не щадили, они как взялись за дело в середине первого тайма, так больше и не отпустили своего.

Первый гол сделали новички этого лета. Ориоль Ромеу подал в центр штрафной площади, там Фелиш вроде удар смазал, но ушёл к лицевой и с нулевого угла пробил уже точно – 1:0. Второй гол случился через семь минут, и сделали его уже новички прошлого лета. Кристенсен отдал разрезающую передачу, Фелиш умно увёл защитников, а Роберт Левандовски выскочил на рандеву с Руем Силвой. Поляк пробил в самый угол, от штанги вогнав мяч в сетку, тут без шансов для голкипера – 2:0.

У форвардов «Барселоны» вообще шла игра в этот вечер. Жоау Фелиш на исходе часа игры успел забить и второй мяч, однако арбитры усмотрели офсайд ещё на самом старте позиционной атаки, поэтому добивание португальца в пустые ворота уже веса не имело. Прошло всего три минуты и в воротах Виейтеса расписался третий форвард «Барсы». Ферран Торрес отличился прямым ударом со штрафного, очень красиво упаковав мяч в «шестёрку» метров с 25. Голкипер, кажется, просто не ждал такого классного удара – 3:0.

Случилась тут же тройная замена: вышли Ямаль, Гюндоган и Рафинья, а бразилец отличился первым же касанием. Слева прошёл пас на Левандовски, тот скинул мяч на дугу штрафной площади. Рафинью никто не накрывал, поэтому бразилец прицельным ударом уложил мяч под штангу – 4:0. И вот уже после четвёртого гола игра успокоилась. «Барселона» вспомнила, что на неделе ей предстоит начинать путь в групповом этапе Лиги чемпионов, а «Бетис» просто потерял все силы и надежду.

Но был ещё человек, который хотел сказать своё слово. Жоау Канселу голом отпраздновал второй матч в футболке «Барселоны»: после передачи Левандовски португалец ворвался в штрафную площадь, финтом уложил Миранду и мощным ударом прошил голкипера. А «Барселона» победила со счётом 5:0 и минимум на сутки подвинула «Реал» с вершины турнирной таблицы.

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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
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Шарипов Тахир
17 Сентября 2023 в 00:13
Да, согласен с вами (pol-black и Bartimeus), сегодня почти фееричный матч! Будем надеяться, есть задел в этом году продвинуться в ЛС существенно дальше нежели последние два сезона! Давно не радовала Барса! Теперь бы не сбавлять, а только наращивать!!!
Bartimeus
17 Сентября 2023 в 00:19
Будем надеяться, что прорвало и будет если не так, как в этом матче, то что-то похожее.
pol-black
17 Сентября 2023 в 00:20
будем надеяться на улучшение игры.
Bartimeus
17 Сентября 2023 в 00:05
Очень неожиданно, особенно после матчей сборных. Бетис конечно от обороны играть никогда не умел, это не матрасники, и даже не Хетафе, но чтобы настолько открыто сыграть - перегнули палку. Но в принципе понять их можно, с Барсой в открытый футбол до этого играли много и довольно успешно. Думаю, Бетис шокирован.
Сегодня было все. Шикарные осмысленные атаки по центру и флангам, убегали в контратаки, хорошо прессинговали, шли в дриблинг - вообще ничего не боялись. Будто Барса Пепа была, реально. один из лучших матчей Хави, а их по пальцам одной руки можно посчитать. Тут даже атака на 52 минуте в несколько передач в одно касание была с неточным ударом Торреса, спецом запомнил) Выделить можно всех, но особенно Канселу и Фелиша - сразу себя показывают с лучшей стороны.
Сухая манитка, когда такое было вообще последний раз?) теперь такую же игру показывать в последующих матчах! только тогда можно о выздоровлении говорить.
pol-black
17 Сентября 2023 в 00:03
пожалуй лучший матч Барсы за последнее время. обычно после перерывов на сборные команда тяжело вкатывается в процесс, но сегодня просто летали и феерили. Фелиш (умница), Конселу (талант), Торрес (наконец-то), Рафинья, Лёва (ответил на критику). в атаке фантастично отыграли. в обороне опять ложку дёгтя добавил Кунде своими нелепыми действиями.
жаль Пеллегрини - хреновый ему подарочек на юбилей преподнесли. но тут уж ничего не попишешь - на поле другие резоны.
всех Cules - с прекрасной и уверенной победой!
Bartimeus
17 Сентября 2023 в 00:14
А португезы мощно влились, однако. Что Фелиш, что Канселу впечатлили, очень зрелая и умная игра. Может на фоне их игры команда расцвела (ну по крайней мере в этом матче), сегодня нашли именно этот баланс, позволяющий грамотно обороняться и атаковать. Торрес такой штрафной забил, как же он мазал с трех метров?)
пс: еще бы Бальде выделил. такие у него прорывы были, жаль прострелы и передачи не шли
pol-black
17 Сентября 2023 в 00:18
да, Бальде хорош. но у него стабильно неплохо. старается парнишка. Торрес и за сборную забивал, и тут решил отметиться. может какой то психологический барьер преодолел...
Bartimeus
17 Сентября 2023 в 00:26
Про Бальде я к тому, что в этом матче у него было прям очень хорошо. Дриблингом и на скорости пробивался в штрафную 4-5 раз, но вот с точными пасами не срослось. Преемник Альбы достойный растет, хоть за эту позицию можно вздохнуть спокойно.
pol-black
17 Сентября 2023 в 00:32
если Канселу задержится, то и правый фланг заиграет новыми красками. а Араухо может теперь спокойно заменить Кунде.
Bartimeus
17 Сентября 2023 в 00:46
Чел взял требл в Англии и стал чемпионом Германии за один сезон, талантливый и фартовый, такие нужны) Пока по этому сезону оборона должна быть неплохой на бумаге. По флангам Бальде с Канселу, по центру Кристенсен с Араухо, которых Кунде будет подменять. в случае с шустрыми левыми вингерами вроде Винисиуса, Канселу с Араухо должны их выключать. А часто увлекающегося Бальде вроде страхует де Йонг, что-то вырисовывается неплохое.
проверка топовым соперником нужна
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