Голы двух Жоау, бильярдные удары Левандовски, Торреса и Рафиньи: «Барселона» разорвала «Бетис»

«Барселона» и «Бетис» сошлись в рамках чемпионата Испании. Матч пятого тура Лиги 1 состоялся 16 сентября на стадионе «Олимпико».

Домашним матчем против «Бетиса» каталонцы закрывали субботнюю программу тура. Педри и Рональд Араухо не смогли помочь «Барселоне» из-за травм, зато Хави нашёл место в стартовом составе сразу для двух португальских новичков. Жоау Фелиш, Левандовски и Ферран Торрес играли в атаке, а Жоау Канселу и Алехандро Бальде вышли бороздить фланги. Рафинья, Гюндюган и Ямаль остались в запасе.

И сначала они наблюдали ошибки своей обороны. Так Кунде не смог вынести мяч под давлением Иско и получил опаснейший прострел. Виллиан замыкал в касание, но не сумел попасть в створ. Потом Бальде пролетел мимо мяча после подачи с фланга и позволил Айосе Пересу замкнуть дальнюю штангу. Но и тут на счастье «Барселоны» мяч прошёл мимо створа. А вот каталонцы соперника не щадили, они как взялись за дело в середине первого тайма, так больше и не отпустили своего.

Первый гол сделали новички этого лета. Ориоль Ромеу подал в центр штрафной площади, там Фелиш вроде удар смазал, но ушёл к лицевой и с нулевого угла пробил уже точно – 1:0. Второй гол случился через семь минут, и сделали его уже новички прошлого лета. Кристенсен отдал разрезающую передачу, Фелиш умно увёл защитников, а Роберт Левандовски выскочил на рандеву с Руем Силвой. Поляк пробил в самый угол, от штанги вогнав мяч в сетку, тут без шансов для голкипера – 2:0.

У форвардов «Барселоны» вообще шла игра в этот вечер. Жоау Фелиш на исходе часа игры успел забить и второй мяч, однако арбитры усмотрели офсайд ещё на самом старте позиционной атаки, поэтому добивание португальца в пустые ворота уже веса не имело. Прошло всего три минуты и в воротах Виейтеса расписался третий форвард «Барсы». Ферран Торрес отличился прямым ударом со штрафного, очень красиво упаковав мяч в «шестёрку» метров с 25. Голкипер, кажется, просто не ждал такого классного удара – 3:0.

Случилась тут же тройная замена: вышли Ямаль, Гюндоган и Рафинья, а бразилец отличился первым же касанием. Слева прошёл пас на Левандовски, тот скинул мяч на дугу штрафной площади. Рафинью никто не накрывал, поэтому бразилец прицельным ударом уложил мяч под штангу – 4:0. И вот уже после четвёртого гола игра успокоилась. «Барселона» вспомнила, что на неделе ей предстоит начинать путь в групповом этапе Лиги чемпионов, а «Бетис» просто потерял все силы и надежду.

Но был ещё человек, который хотел сказать своё слово. Жоау Канселу голом отпраздновал второй матч в футболке «Барселоны»: после передачи Левандовски португалец ворвался в штрафную площадь, финтом уложил Миранду и мощным ударом прошил голкипера. А «Барселона» победила со счётом 5:0 и минимум на сутки подвинула «Реал» с вершины турнирной таблицы.