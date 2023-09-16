Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Очередной гол Левандовски, дебютный мяч Канселу и так далее: «Барселона» поиздевалась над «Бетисом» и вышла на первое место

16 Сентября 2023 • 23:55 Комментировать
Барселона
5:0
Бетис
окончен

«Барселона» в пятом туре чемпионата Испании играла на «Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса» против «Бетиса».

Протокол игры  
Барселона5:0Бетис
(1:0) Фелиш Жоау25'  
(2:0) Левандовски Роберт32'  
(3:0) Торрес Ферран62'  
(4:0) Рафинья Диас66'  
(5:0) Канселу Жоау81'  
Тер Штеген Марк-АндреКанселу ЖоауКунде ЖюльКристенсен Андреас 76' (Иньиго Мартинес ( 76'  86') Бальде Алехандро 76' (Алонсо Маркос ( 76') ГавиРомеу Ориоль 64' (Рафинья Диас ( 64') Де Йонг ФренкиТоррес Ферран 64' (Гюндоган Илкай ( 64') Левандовски РобертФелиш Жоау 64' (Ямаль Ламин ( 64')
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиАстралага АндерЭрнандес УнаиРоберто Серхи
Силва Руи 46' (Вьейтес Франсиско ( 46') Бельерин ЭкторБартра Марк  72'Риад ЧадиМиранда ХуанАлтимира СерхиРока Марк 66' (Родри Родриго ( 66') Энрике Луис IX 46'Иско Аларкон 66' (Гидо Родригес ( 66'  84') Перес Айосе 66' (Круз Хуан ( 66') Виллиан Жозе
Запасные: Иглесиас БорхаПесселья ХерманБусто ПаблоФернандес КикеАбнерДиао АссанеГильерме ФернандешЭззалзули Абде
16 сентября.

В первом туре Ла Лиги «Барселона» привычно для себя не смогла выиграть в гостевом матче с «Хетафе». Но после этого «сине-гранатовые» одержали три победы подряд – над «Кадисом», «Вильярреалом» и «Осасуной». При этом примечательно, что от двух последних команд «блауграна» пропустила в общей сложности четыре мяча. Значит, не всё ладно с обороной у команды Хави. Кроме того, есть поверье, что «Барселона» неудачно проводит первый матч после перерыва на сборные. Возможно, устаревшее, но всё же.

У «Бетиса» картина выступлений на старте чемпионата получилась более пёстрой. Победа над «Вильярреалом», ничья с мадридским «Атлетико», поражение от «Атлетика» из Бильбао плюс победа над «Райо Вальекано». «Огурцы» в прошлом сезоне финишировали в Примере на шестом месте и попали в групповой этап Лиги Европы, где стартуют на следующей неделе. Ну а «Барселона» в ранге чемпиона, понятное дело, будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

В матче с «Бетисом» каталонцы, как обычно, сразу завладели инициативой, но острить первыми стали гости. На пятнадцатой минуте Луис Энрике лишь за малым не попал низом в левый угол диагональным ударом, плюс ещё вскоре Айосе Перес также с правого полуфланга пробил в сетку с внешней стороны. А на 25-й минуте пришёл гол в ворота «Бетиса». Канселу на правом фланге отобрал мяч у соперника, после чего Ромеу навесил на Фелиша. Тому сначала помешал пробить Бельерин, но Жоау увёл мяч вправо от Руи Силвы и из-под Бартры переправил сферу в дальний угол (1:0).

Недолго оставалось ждать и второй пробоины воротам «зелёно-белых». Кристенсен выполнил передачу вперёд по центру, Фелиш грамотно пропустил мяч, Бартра бесполезно распластался в подкате, а Левандовски подхватил игровой снаряд и поразил цель рикошетом от левой штанги (2:0). Была у Роберта минут через десять возможность и для дубля, когда Бартра в последний момент всё же отправил мяч на угловой. Ну и в компенсированное время к первому тайму команды обменялись интересными эпизодами. Тер Штеген отразил попытку Виллиана Жозе после прострела Иско, а Руи Силва не сплоховал после удара Жоау Фелиша в контратаке.

Добивать «Бетис» «Барселона» принялась после перерыва с некоторым лагом. По истечении часа игры с интервалом в несколько минут два удара «сине-гранатовых» с подступов к штрафной площади стали результативными. Ферран Торрес радиоуправляемым ударом пробил в правый угол в обвод стенки со штрафного, а Рафинья поразил ту же зону чужих ворот с игры. Эти голы пропускал уже Виейтес, в перерыве заменивший Силву из-за травмы.

И это был ещё не конец. На 81-й минуте Жоау Канселу впервые отличился за каталонскую команду. Он вошёл в правую часть чужой штрафной, раскидав Миранду, а затем нанёс такой удар, что мяч предательски подпрыгнул от газона как раз над рукой Виейтеса и после этого зашёл в дальний угол. 5:0 – уже приевшаяся «какая боль». «Барселона» не вспоминает про стереотип, что ей трудно возвращаться в игру после матчей сборных, и взбирается на первое место по крайней мере до завтрашнего матча «Реал Мадрида» и «Реал Сосьедада».

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Примера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Валенсия Валенсия
Атлетико М Атлетико М
3
0
3.65 3.50 2.13
Видео
Окончен
Сельта Сельта
Мальорка Мальорка
0
1
2.06 3.20 4.30
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Бетис Бетис
5
0
1.49 4.70 6.80
Видео
17.09.23 в 15:00
Хетафе Хетафе
Осасуна Осасуна
2.60 3.10 3.10
Видео
17.09.23 в 17:15
Вильярреал Вильярреал
Альмерия Альмерия
1.62 4.20 5.80
Видео
17.09.23 в 19:30
Севилья Севилья
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.79 3.90 4.70
Видео
17.09.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1.69 4.10 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
00:55 · Испания. Ла Лига
Хави оценил игру Фелиша и Канселу
00:23 · Испания. Ла Лига
Фелиш высказался после дебютного гола за «Барселону»
00:02 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» одержала самую крупную победу при Хави
00:00 · Испания. Ла Лига
Симеоне жёстко высказался об игре «Атлетико» после крупного поражения от «Валенсии»
16 Сентября
23:55 · Испания. Ла Лига
Очередной гол Левандовски, дебютный мяч Канселу и так далее: «Барселона» поиздевалась над «Бетисом» и вышла на первое место
23:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» забила со штрафного - впервые после ухода Месси
23:36 · Испания. Ла Лига
Левандовски – третий по голам с начала прошлого сезона среди игроков топ-5 лиг
23:05 · Испания. Ла Лига
Фелиш – восьмой игрок, забивавший за «Барселону» и «Атлетико» в 21 веке
22:56 · Испания. Ла Лига
Фелиш забил первый гол за «Барселону», отличившись в Ла Лиге впервые с прошлого года
22:20 · Испания. Ла Лига
Бенитес установил антирекорд «Сельты» в Ла Лиге
22:01 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» вырвала победу в матче с «Сельтой»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 10
21:27 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выиграла 17 из последних 20 матчей против «Бетиса» в Ла Лиге
20:51 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» объявила состав на игру с «Бетисом»
19:18 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» неожиданно разгромила «Атлетико» 3
Все новости
Рекомендуем