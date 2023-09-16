Очередной гол Левандовски, дебютный мяч Канселу и так далее: «Барселона» поиздевалась над «Бетисом» и вышла на первое место

«Барселона» в пятом туре чемпионата Испании играла на «Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса» против «Бетиса».

В первом туре Ла Лиги «Барселона» привычно для себя не смогла выиграть в гостевом матче с «Хетафе». Но после этого «сине-гранатовые» одержали три победы подряд – над «Кадисом», «Вильярреалом» и «Осасуной». При этом примечательно, что от двух последних команд «блауграна» пропустила в общей сложности четыре мяча. Значит, не всё ладно с обороной у команды Хави. Кроме того, есть поверье, что «Барселона» неудачно проводит первый матч после перерыва на сборные. Возможно, устаревшее, но всё же.

У «Бетиса» картина выступлений на старте чемпионата получилась более пёстрой. Победа над «Вильярреалом», ничья с мадридским «Атлетико», поражение от «Атлетика» из Бильбао плюс победа над «Райо Вальекано». «Огурцы» в прошлом сезоне финишировали в Примере на шестом месте и попали в групповой этап Лиги Европы, где стартуют на следующей неделе. Ну а «Барселона» в ранге чемпиона, понятное дело, будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

В матче с «Бетисом» каталонцы, как обычно, сразу завладели инициативой, но острить первыми стали гости. На пятнадцатой минуте Луис Энрике лишь за малым не попал низом в левый угол диагональным ударом, плюс ещё вскоре Айосе Перес также с правого полуфланга пробил в сетку с внешней стороны. А на 25-й минуте пришёл гол в ворота «Бетиса». Канселу на правом фланге отобрал мяч у соперника, после чего Ромеу навесил на Фелиша. Тому сначала помешал пробить Бельерин, но Жоау увёл мяч вправо от Руи Силвы и из-под Бартры переправил сферу в дальний угол (1:0).

Недолго оставалось ждать и второй пробоины воротам «зелёно-белых». Кристенсен выполнил передачу вперёд по центру, Фелиш грамотно пропустил мяч, Бартра бесполезно распластался в подкате, а Левандовски подхватил игровой снаряд и поразил цель рикошетом от левой штанги (2:0). Была у Роберта минут через десять возможность и для дубля, когда Бартра в последний момент всё же отправил мяч на угловой. Ну и в компенсированное время к первому тайму команды обменялись интересными эпизодами. Тер Штеген отразил попытку Виллиана Жозе после прострела Иско, а Руи Силва не сплоховал после удара Жоау Фелиша в контратаке.

Добивать «Бетис» «Барселона» принялась после перерыва с некоторым лагом. По истечении часа игры с интервалом в несколько минут два удара «сине-гранатовых» с подступов к штрафной площади стали результативными. Ферран Торрес радиоуправляемым ударом пробил в правый угол в обвод стенки со штрафного, а Рафинья поразил ту же зону чужих ворот с игры. Эти голы пропускал уже Виейтес, в перерыве заменивший Силву из-за травмы.

И это был ещё не конец. На 81-й минуте Жоау Канселу впервые отличился за каталонскую команду. Он вошёл в правую часть чужой штрафной, раскидав Миранду, а затем нанёс такой удар, что мяч предательски подпрыгнул от газона как раз над рукой Виейтеса и после этого зашёл в дальний угол. 5:0 – уже приевшаяся «какая боль». «Барселона» не вспоминает про стереотип, что ей трудно возвращаться в игру после матчей сборных, и взбирается на первое место по крайней мере до завтрашнего матча «Реал Мадрида» и «Реал Сосьедада».

Кирилл Иванцов