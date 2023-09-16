«Барселона» забила со штрафного - впервые после ухода Месси

В пятом туре испанского чемпионата действующий чемпион страны, каталонская «Барселона», сражается с «Бетисом», добившись быстрого преимущества в два мяча уже в первом тайме. Во второй половине встречи каталонцы заработали право на штрафной удар и его прекрасно реализовал Ферран Торрес - нападающий обвел стенку и положил мяч в угол ворот.

Как оказалось, это был первый гол, забитый «Барселоной» напрямую со штрафного после того, как клуб покинул Лионель Месси. В предыдущий раз «Барселона» забивала со штрафного в мае 2021 года в ворота «Валенсии» - сделал это, естественно, Лионель Месси.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Бетисом» можно в формате прямой онлайн-трансляции.