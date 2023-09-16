Левандовски – третий по голам с начала прошлого сезона среди игроков топ-5 лиг

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски продолжает исправно забивать.

Польский футболист отличился в матче пятого тура Ла Лиги против «Бетиса», отправив мяч в сетку на 32-й минуте. По сведениям Opta, Левандовски занимает третью строчку наряду с Гарри Кейном по голам среди представителей пяти сильнейших европейских чемпионатов с начала прошлого сезона – 36. Ещё чаще за обозначенный период забивали только Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» (59) и Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» (48).

Напомним, что Роберт Левандовски пополнил состав «Барселоны» летом прошлого года, перебравшись из мюнхенской «Баварии».