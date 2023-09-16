Фелиш – восьмой игрок, забивавший за «Барселону» и «Атлетико» в 21 веке

Нападающий Жоау Фелиш пополнил богатый список футболистов, отличавшихся в составе «Барселоны» и мадридского «Атлетико».

23-летний игрок, арендованный каталонцами у «матрасников», отличился на 25-й минуте матча против «Бетиса», впервые забив за «Барселону». Согласно данным Opta, Фелиш – уже восьмой игрок, забивавший за «Барселону» и «Атлетико» в Ла Лиге с начала 21 века. До португальца это делали Луис Гарсия, Давид Вилья, Серхио Агуэро, Луис Суарес, Арда Туран, Антуан Гризманн и Мемфис Депай.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция матча «Барселоны» против «Бетиса».