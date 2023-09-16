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Фелиш забил первый гол за «Барселону», отличившись в Ла Лиге впервые с прошлого года

16 Сентября 2023 • 22:56 Комментировать
Барселона
4:0
Бетис
1 1.45 X 4.70 2 7.10
2-й тайм

Нападающий Жоау Фелиш открыл счёт забитым мячам в составе «Барселоны».

Португальский футболист вывел «сине-гранатовых» вперёд в поединке с «Бетисом», поразив ворота на 25-й минуте. Это первый гол 23-летнего форварда за «Барселону», а также его первый точный удар в Ла Лиге с декабря прошлого года – тогда он отличился за «Атлетико» в матче против «Эльче», вскоре после чего был отдан в аренду в «Челси».

Напомним, что права на Жоау Фелиша по-прежнему принадлежат «матрасникам». Цвета «Барселоны» игрок защищает на правах аренды, рассчитанной до конца текущей кампании.

Текстовая трансляция матча «Барселона» – «Бетис» доступна на сайте LiveResult.ru.

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Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш
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БАРСЕЛОНА БЕТИС
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