Бенитес установил антирекорд «Сельты» в Ла Лиге

«Сельта» не лучшим образом выступает в родных стенах на старте сезона.

В субботу команда потерпела домашнее поражение от «Мальорки» (0:1), пропустив единственный мяч на 85-й минуте встречи. Как отмечает Opta, Рафаэль Бенитес стал первым в истории тренером «Сельты», проигравшим три стартовых домашних матча в рамках Ла Лиги. Ранее победу из Виго увезли «Осасуна» (2:0) и мадридский «Реал» (1:0).

В активе «Сельты» четыре набранных очка после пяти туров чемпионата Испании – всего они были завоёваны в гостевых поединках. 23 сентября коллектив Бенитеса сыграет на выезде против действующего чемпиона – «Барселоны».