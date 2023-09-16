«Мальорка» вырвала победу в матче с «Сельтой»

«Сельта» и «Мальорка», аутсайдеры Ла Лиги, в субботу бились за важные очки. У хозяев получше получалось сегодня, но ударов в створ было мало с обеих сторон, и до 86-й минуты на табло горели нули. Первый момент был создан на 55-й минуте, когда Карл Старфельт ударом головой направил мяч в штангу. На 70-й минуте Джонатан Бамба использовал свой шанс и забил гол, но ВАР его отменил. На 86-й минуте гости праздновали успех после удара Ведата Мурики, он стал победным. «Мальорка» ушла из зоны вылета и набрала пять очков, у соперника на один балл меньше.