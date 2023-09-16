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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» вырвала победу в матче с «Сельтой»

16 Сентября 2023 • 22:01 Комментировать
Сельта
0:1
Мальорка
окончен

«Сельта» и «Мальорка», аутсайдеры Ла Лиги, в субботу бились за важные очки. У хозяев получше получалось сегодня, но ударов в створ было мало с обеих сторон, и до 86-й минуты на табло горели нули. Первый момент был создан на 55-й минуте, когда Карл Старфельт ударом головой направил мяч в штангу. На 70-й минуте Джонатан Бамба использовал свой шанс и забил гол, но ВАР его отменил. На 86-й минуте гости праздновали успех после удара Ведата Мурики, он стал победным. «Мальорка» ушла из зоны вылета и набрала пять очков, у соперника на один балл меньше.

 

Протокол игры  
Сельта0:1Мальорка
  85'Мурики Ведат (0:1)
Вильяр ИванНуньес УнайСтарфельт КарлДомингес Карлос 89' (Родригес Мигель ( 89') Мингеса ОскарРистич МихайлоАспас ЯгоПейнадо Франсиско 89' (Тапия Ренато ( 89') Де ла Торре Лука  9' 77' (Сотело Хьюго ( 77') Бамба ДжонатанЛарсен Йорген 67' (Дувикас Анастасиос ( 67')
Запасные: Санчес МануэльМарчесин АгустинГуаита ВисентеСведберг ВиллиотАйду ДжозефВаскес КевинДотор КарлосПерес Карлес
Райкович ПредрагВальент МартинНастасич Матия  14'Ван дер Хейден Сибе 90' (Санчес Антонио ( 90') Маффео ПаблоЛато Тони 76' (Коста Хауме ( 76'  90') Родригес Даниэль I  87' 90' (Дьедью Амат ( 90') Ману Морланес 76' (Ларин Кайл ( 76') Саму КоштаДардер СерхиМурики Ведат 90' (Гонсалес Джованни ( 90')
Запасные: Луна ДаниэльRuben QuintanillaДавид ЛопесГрейф ДоминикПратс АбдонЛьябрес ХавьерКуэльяр Иван
16 сентября. Стадион "Балаидос".

 

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