«Мальорка» вырвала победу в матче с «Сельтой»

«Сельта» и «Мальорка», аутсайдеры Ла Лиги, в субботу бились за важные очки. У хозяев получше получалось сегодня, но ударов в створ было мало с обеих сторон, и до 86-й минуты на табло горели нули. Первый момент был создан на 55-й минуте, когда Карл Старфельт ударом головой направил мяч в штангу. На 70-й минуте Джонатан Бамба использовал свой шанс и забил гол, но ВАР его отменил. На 86-й минуте гости праздновали успех после удара Ведата Мурики, он стал победным. «Мальорка» ушла из зоны вылета и набрала пять очков, у соперника на один балл меньше.
Протокол игры
|85'Мурики Ведат (0:1)
Вильяр Иван•Нуньес Унай•Старфельт Карл•Домингес Карлос89' (Родригес Мигель (89') •Мингеса Оскар•Ристич Михайло•Аспас Яго•Пейнадо Франсиско89' (Тапия Ренато (89') •Де ла Торре Лука 9'77' (Сотело Хьюго (77') •Бамба Джонатан•Ларсен Йорген67' (Дувикас Анастасиос (67')
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Настасич Матия• 14'Ван дер Хейден Сибе90' (Санчес Антонио (90') •Маффео Пабло•Лато Тони76' (Коста Хауме (76') • 90'Родригес Даниэль I 87'90' (Дьедью Амат (90') •Ману Морланес76' (Ларин Кайл (76') •Саму Кошта•Дардер Серхи•Мурики Ведат90' (Гонсалес Джованни (90')
16 сентября. Стадион "Балаидос".
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