«Барселона» выиграла 17 из последних 20 матчей против «Бетиса» в Ла Лиге

«Барселона» постарается улучшить и без того впечатляющую статистику в противостоянии с «Бетисом».

Встреча команд состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Согласно сведениям Opta, «Барселона» одержала победу в 17 из последних 20 матчей против «Бетиса», ещё в двух случаях выигрывали севильцы, а однажды была зафиксирована ничья. При этом, что примечательно, обе неудачи «сине-гранатовых» произошли относительно недавно – в 2018 и 2021 годах, – причём оба раза «Бетис» праздновал победу на выезде.

Текстовая трансляция матча «Барселоны» против «Бетис» пройдёт на портале LiveResult.ru.