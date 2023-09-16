​«Барселона» объявила состав на игру с «Бетисом»

В пятом туре испанского чемпионата каталонская «Барселона» сразится с «Бетисом» в домашних условиях, и накануне игры наставник катлонского суперклуба Хваи Эрнандес объявил состав своей команды. В него вошли все новички, приглашенные клубом в межсезонье.

«Барселона»: тер Штеген, Кансело, Бальде, Гави, Ферран Торрес, Левандовски, Жоау Фелиш, Кристенсен, Ромеу, Френки де Йонг, Кунде.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Бетисом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте. Встреча начнется в двадцать два часа по московскому времени.