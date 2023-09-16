Защитник Алехандро Бальде и нападающий Ламин Ямаль подписали новые контракты с «Барселоной». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

По информации источника, подписание контрактов произошло еще в июле перед стартом предсезонного тура «Барселоны».

Сообщается, что 16-летний Ямаль заключил трудовой договор с «сине-гранатовыми» до лета 2026 года, а соглашение Бальде рассчитано до лета 2028 года.

Сегодня, 16 сентября, «Барселона» примет на своем поле «Бетис» в рамках пятого тура чемпионата Испании. Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.