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Романо: «Барселона» продлила контракты с Ямалем и Бальде слухи

16 Сентября 2023 • 18:20 Комментировать
Барселона
...
Бетис
1 1.40 X 5.20 2 7.80
Через 2 ч. 1 мин.

Защитник Алехандро Бальде и нападающий Ламин Ямаль подписали новые контракты с «Барселоной». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

По информации источника, подписание контрактов произошло еще в июле перед стартом предсезонного тура «Барселоны».

Сообщается, что 16-летний Ямаль заключил трудовой договор с «сине-гранатовыми» до лета 2026 года, а соглашение Бальде рассчитано до лета 2028 года.

Сегодня, 16 сентября, «Барселона» примет на своем поле «Бетис» в рамках пятого тура чемпионата Испании. Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фабрицио Романо Алехандро Бальде Ламин Ямаль
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