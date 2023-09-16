Фигу считает, что Роналду и Модрич — лучшие на своих позициях

Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу поделился комментарием о хавбеке «сливочных» Луке Модриче и нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я не могу выбрать кого-то из них, они разные. Это лучшие в мире футболисты на своих позициях, которые все еще продолжают творить историю», — цитирует Фигу Net.hr.

Эксперт признался, что его удивляет игра Модрича, который демонстрирует высокий класс, несмотря на возраст.

В нынешнем сезоне 38-летний Модрич принял участие в четырех матчах в составе «Реала» и не отметился результативными действиями. На счету Роналду шесть голов и пять ассистов за «Аль-Наср» в пяти матчах текущей кампании.