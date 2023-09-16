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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» ворвался в группу лидеров, разгромив «Кадис»

16 Сентября 2023 • 17:00 Комментировать
Атлетик Б
3:0
Кадис
окончен

Победитель матча пятого тура чемпионата Испании «Атлетик» - «Кадис» выходил на второе место в таблице. Несмотря на то, что команды набрали по семь очков на старте, сегодня никакой борьбы не было. Команда из Бильбао доминировала и постоянно била по воротам. Ойян Санчес начал пристрелку на 29-й минуте, направив мяч головой в перекладину. Под конец тайма мяч снова попал в верхнюю штангу после удара того же игрока. В середине второй части встречи «Атлетик» забил дважды за две минуты. После навеса Оскара де Маркоса Горка Гурусета в упор прицельно пробил головой. Тут же аналогичным образом отличился Асьер Вильялибре. На 90-й минуте Иньяки Уильямс поставил жирную точку  - 3:0.

«Атлетик» с «Барселоной» и «Жироной» делит второе место, соперник - шестое.  

Протокол игры  
Атлетик Б3:0Кадис
(1:0) Гурусета Горка66'  
(2:0) Вильялибре Асьер68'  
(3:0) Уильямс Иньяки90'  
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльПаредес Айтор  45' 68' (Йерай Альварес ( 68') Юри БерчичеРуис Иньиго 81' (Эррера Андер ( 81') Весга МикельУильямс ИньякиСансет Ойян 81' (Гомес Унаи ( 81') Беренгер Алекс 63' (Муньяин Икер ( 63') Гурусета Горка 68' (Вильялибре Асьер ( 68')
Запасные: Гарсия ИманолАгирреcабала ХуленГарсия РаульЛекуе ИньигоMalcom AresПрадос БеньятГарсия Дани
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЭрнандес ЛуисХименес Фали  46'Эрнандес Хави V  90'Алехо Иван 59' (Наварро Роберто ( 59') Алькарас Рубен  50' 78' (Алекс Фернандес ( 78') Эскаланте ГонсалоСобрино Рубен 59' (Макси Гомес ( 59'  87') Рамос Кристофер 77' (Негредо Альваро ( 77') Рохер Марти 59' (Мачис Дарвин ( 59')
Запасные: Пирес ЛукасХиль ДавидМере ХорхеСан Эметерио ФедеМбайе МамадуСальдуа ХосебаМари Хосе
16 сентября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Кадис Атлетик Бильбао
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