«Атлетик» ворвался в группу лидеров, разгромив «Кадис»

Победитель матча пятого тура чемпионата Испании «Атлетик» - «Кадис» выходил на второе место в таблице. Несмотря на то, что команды набрали по семь очков на старте, сегодня никакой борьбы не было. Команда из Бильбао доминировала и постоянно била по воротам. Ойян Санчес начал пристрелку на 29-й минуте, направив мяч головой в перекладину. Под конец тайма мяч снова попал в верхнюю штангу после удара того же игрока. В середине второй части встречи «Атлетик» забил дважды за две минуты. После навеса Оскара де Маркоса Горка Гурусета в упор прицельно пробил головой. Тут же аналогичным образом отличился Асьер Вильялибре. На 90-й минуте Иньяки Уильямс поставил жирную точку - 3:0.

«Атлетик» с «Барселоной» и «Жироной» делит второе место, соперник - шестое.