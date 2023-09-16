В пятом туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» встретится с мадридским «Реалом».

Российский полузащитник Арсен Захарян сможет принять участие в предстоящей игре со «сливочными», сообщает пресс-служба «Реал Сосьедада».

Напомним, во время паузы на игры сборных 20-летний хавбек приболел, поэтому его участие в поединке с «Реалом» было под вопросом.

Захарян появился на поле уже в двух матчах «Реал Сосьедада», но не отметился результативными действиями.

Матч «Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад» пройдет в воскресенье, 17 сентября. Начало — в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.