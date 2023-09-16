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Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с мадридским «Реалом» официально

16 Сентября 2023 • 16:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
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17.09 22:00

В пятом туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» встретится с мадридским «Реалом».

Российский полузащитник Арсен Захарян сможет принять участие в предстоящей игре со «сливочными», сообщает пресс-служба «Реал Сосьедада».

Напомним, во время паузы на игры сборных 20-летний хавбек приболел, поэтому его участие в поединке с «Реалом» было под вопросом.

Захарян появился на поле уже в двух матчах «Реал Сосьедада», но не отметился результативными действиями.

Матч «Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад» пройдет в воскресенье, 17 сентября. Начало — в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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