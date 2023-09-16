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​Анчелотти оценил команду Захаряна

16 Сентября 2023 • 15:54 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
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17.09 22:00

В воскресенье «Реал» проведёт домашний матч против «Реал Сосьедада». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти сказал несколько слов о сопернике. Так, итальянский специалист выделил японского вингера «Реал Сосьедада» - Такефуса Кубо в четырёх турах забил три гола и отдал один результативный пас.

«Кубо очень хорошо прогрессирует. Нам нужно быть осторожными, потому что он много забивает. «Реал Сосьедад» как команда всегда опасна», - сказал Анчелотти журналистам.

Отметим, что с недавних пор за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. 

Матч между «Реалом» и «Реал Сосьедадом» стартует 17 сентября в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Реал Сосьедад Такефуса Кубо
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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