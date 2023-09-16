«Барселона» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках пятого тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» играет против «Бетиса».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Барселона - Бетис
Доступ после регистрации
Протокол игры
Тер Штеген Марк-Андре•Канселу Жоау•Кунде Жюль•Кристенсен Андреас•Бальде Алехандро•Де Йонг Френки•Ромеу Ориоль•Гави•Фелиш Жоау•Левандовски Роберт•Торрес Ферран
Силва Руи•Бельерин Эктор•Бартра Марк•Риад Чади•Миранда Хуан•Алтимира Серхи•Рока Марк•Энрике Луис IX•Иско Аларкон•Перес Айосе•Виллиан Жозе
16 сентября.
Бан пользователя