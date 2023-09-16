Сенников: В будущем Захаряну будет легче, если он проявит себя в игре с «Реалом»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче «Реал Сосьедада» с мадридским «Реалом».

«Если Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедада», то сможет себя проявить завтра. В будущем ему будет легче в «Реал Сосьедаде», если проявит себя с «Реалом», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Захарян сможет стать основным игроком испанского клуба через какое-то время.

На данный момент 20-летний хавбек сыграл в двух матчах чемпионата Испании и не отметился голевыми действиями.

Встреча пятого тура Ла Лиги «Реал» - «Реал Сосьедад» состоится завтра, 17 сентября. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.