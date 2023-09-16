Анчелотти: «У Беллингема есть качества для того, чтобы быть опасным в чужой штрафной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что полузащитник Джуд Беллингем способен быть эффективным в чужой штрафной площади. Напомним, в стартовых четырёх турах нового розыгрыша Ла Лиги молодой англичанин отметился 5 голами и результативной передачей.

«У Беллингема есть качества для того, чтобы быть опасным в чужой штрафной. Он хорошо себя чувствует впереди и очень помогает атаке», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Беллингем в последнем матче за сборную Англии отметился голом и результативной передачей в ворота Шотландии. Джуд летом обошёлся «Реалу» в 103 миллиона евро.