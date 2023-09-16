​Анчелотти высказался о статусе Модрича в «Реале»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу положения полузащитника Луки Модрича в команде. По словам тренера, говорить о том, что теперь хорват будет резервистом, не следует.

В четырёх стартовых турах Ла Лиги Модрич проводил на поле 10, 18, 28 и 77 минут.

«Мы рады, что Модрич продлил контракт. Теперь он будет играть больше, ведь у нас будет много игр. Он по-прежнему очень важен для нас. Я уже знаю качество Модрича и Крооса, и мне нужно было увидеть молодёжь.

Изменился ли статус Модрича? Так можно подумать, если посмотреть на первые игры. На самом деле ничего не изменилось, ему просто пришлось немного подождать. Он всегда будет важен для нас», - сказал Анчелотти журналистам.

Отметим, что Лука Модрич недавно отпраздновал свой 38-й день рождения.