​Анчелотти рассказал, кто не сыграет с «Реал Сосьедадом»

«Реал» ведёт подготовку к домашнему матчу чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти дал комментарий по поводу кадровой ситуации.

«Все футболисты, которые ездили в сборные, готовы играть. Завтра мы будем использовать сильнейший состав. Мы будем играть каждые три дня, и теперь я буду чаще применять ротацию.

Ферлан Менди не восстановился. Завтра его не будет. Думаю, он будет готов сыграть против «Униона» в Лиге чемпионов в среду», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч между «Реалом» и «Реал Сосьедадом» стартует 17 сентября в 22:00 по московскому времени.