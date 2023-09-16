​Анчелотти: «Мы с Раулем общаемся каждый день»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о Рауле, который присутствовал на последней тренировке команды. Как известно, Рауль работает с молодёжной командой «сливочных».

«Рауль всегда с нами на базе. У нас хорошие отношения. Мы общаемся каждый день, потому что нам нужны футболисты из молодёжки», - сказал Анчелотти журналистам.

Стоит сказать, что Рауля называют одним из претендентов на должность главного тренера «Реала» после ухода Анчелотти.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в воскресенье, 17 сентября. Команда Карло Анчелотти будет принимать «Реал Сосьедад». Матч стартует в 22:00 по московскому времени.