​Анчелотти высказался о сроках восстановления Винисиуса

В конце лета нападающий «Реала» Винисиус Жуниор оказался в лазарете с травмой. Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти ответил на вопрос о восстановлении бразильского футболиста.

«Мы не знаем, когда он вернётся. Восстановление идёт хорошо, но мы не будем его заставлять. Он начнёт тренироваться с командой на следующей неделе. Могу сказать, что он вернётся раньше ожидаемых шести недель», - сказал Анчелотти журналистам.

В настоящий момент «Реал» готовится к домашнему матчу чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». Команды пересекутся в воскресенье, 17 сентября.