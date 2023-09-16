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​Анчелотти высказался о сроках восстановления Винисиуса

16 Сентября 2023 • 14:09 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
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17.09 22:00

В конце лета нападающий «Реала» Винисиус Жуниор оказался в лазарете с травмой. Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти ответил на вопрос о восстановлении бразильского футболиста.

«Мы не знаем, когда он вернётся. Восстановление идёт хорошо, но мы не будем его заставлять. Он начнёт тренироваться с командой на следующей неделе. Могу сказать, что он вернётся раньше ожидаемых шести недель», - сказал Анчелотти журналистам.

В настоящий момент «Реал» готовится к домашнему матчу чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». Команды пересекутся в воскресенье, 17 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
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