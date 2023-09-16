​Анчелотти пошутил о слезах Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти получил вопрос о том, как нападающий Винисиус Жуниор отреагировал на тот факт, что его не включили в номинацию на приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

«Ох, ему было очень, очень грустно. Он плакал часа три или четыре», - сказал Анчелотти журналистам со смехом.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Реал Сосьедада». Игра стартует в 22:00 по московскому времени. В четырёх стартовых турах Ла Лиги команда Карло Анчелотти не теряла очки, поэтому сейчас она располагается на вершине турнирной таблицы.