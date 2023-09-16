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Гафин: Захарян доволен адаптацией в «Реал Сосьедаде», он по два часа в день учит испанский

16 Сентября 2023 • 12:07 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
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17.09 22:00

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о бывшем полузащитнике команды Арсене Захаряне, который перебрался в «Реал Сосьедад».

«Недавно общался с Арсеном. Он по два часа в день учит испанский язык. Захарян доволен тем, как проходит его адаптация к «Реал Сосьедаду», — цитирует Гафина «Чемпионат».

По словам функционера, у Захаряна все хорошо в плане отношений с одноклубниками, и он полон энтузиазма.

В текущем сезоне 20-летний хавбек сыграл в двух матчах за «Реал Сосьедад» и не отметился голевыми действиями.

Завтра, 17 сентября, «Реал Сосьедад» встретится на выезде с мадридским «Реалом». Начало игры — в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Арсен Захарян Дмитрий Гафин
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