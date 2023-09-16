Сунесс сравнил игрока «Реала» с Зиданом

Футбольный специалист Грэм Сунесс поделился мнением об уровне игры полузащитника сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Беллингем может оказаться в группе великих футболистов. У него физические данные и техника на уровне Зидана. Однако только со временем станет понятно, достигнет ли он таких высот. У него очень большой потенциал», - передает слова тренера Daily Mail.

Беллингем присоединился к «королевскому» клуб минувшим летом, перейдя из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в четырех встречах, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.