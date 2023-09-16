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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» нашёл игрока, который заменит Верратти

16 Сентября 2023 • 10:34 Комментировать

24-летний испанский полузащитник Мартин Субименди, выступающий на родине за «Реал Сосьедад», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании опорника заинтересован французский «ПСЖ». Руководство парижского гранда рассматривает Субименди в качестве замены итальянцу Марко Верратти, перешедшему в «Аль-Араби». Главным конкурентом чемпиона Лиги 1 в споре за игрока является лондонский «Арсенал».

Мартин выступает за «Реал Сосьедад» с сентября 2020 года. Срок контракта игрока рассчитан до лета 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад ПСЖ Марко Верратти Мартин Субименди
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