«ПСЖ» нашёл игрока, который заменит Верратти

24-летний испанский полузащитник Мартин Субименди, выступающий на родине за «Реал Сосьедад», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании опорника заинтересован французский «ПСЖ». Руководство парижского гранда рассматривает Субименди в качестве замены итальянцу Марко Верратти, перешедшему в «Аль-Араби». Главным конкурентом чемпиона Лиги 1 в споре за игрока является лондонский «Арсенал».

Мартин выступает за «Реал Сосьедад» с сентября 2020 года. Срок контракта игрока рассчитан до лета 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.