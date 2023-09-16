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Лапорта: «Я никогда не мечтал стать президентом «Барселоны»

16 Сентября 2023 • 08:10 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о том, что не хотел возвращаться на место главы «сине-гранатовых».

«Я всегда хотел быть центральным нападающим. Если ты футболист, то имеешь славу и много денег. Любой, кто хочет стать президентом клуба, - идиот. Я никогда об этом не мечтал», - передает слова Лапорты газета Marca.

Напомним, что Жоан занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год и вернулся на эту должность в марте 2021 года.

В минувшем сезоне каталонский клуб стал чемпионом Испании под руководством главного тренера команды Хави Эрнандеса.

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Барселона Жоан Лапорта
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