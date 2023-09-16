Эрнесто Вальверде прокомментировал интерес «Барселоны» к Нико Уильямсу

Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде отреагировал на слухи о вероятном переходе Нико Уильямса в «Барселону».

Действующий контракт 21-летнего вингера истекает по окончании сезона, и каталонский гранд, как недавно сообщили испанские СМИ, уже обсудил с ним возможное сотрудничество.

«Молодых игроков зачастую больше ценят за их потенциал, чем за текущие выступления. Эти истории часто оказываются вымышленными: сегодня пишут об одном, завтра – о ком-то другом. Со временем слухи утихают. Надеюсь, Нико останется с нами надолго», – цитирует Marca Вальверде, в прошлом возглавлявшего «Барселону».