«Райо Вальекано» разобрался с «Алавесом»

Середняки Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Алавес» провели матч пятого тура чемпионата Испании. Хозяева были гораздо активнее и в открытом футболе добились успеха. На 43-й минуте Иси Паласон реализовал пенальти за подножку, голкипер не угадал направление удара. Кике Перес должен был удваивать счет, но вратарь здорово выручил. На 82-й минуте отличился только-только вышедший на замену Хорхе де Фрутос. Тут же еще один момент у поймавшего кураж игрока - штанга.
«Райо Вальекано» победил со счетом 2:0 и с 9 очками вышел на четвертое место. У противника 6 баллов и девятая строчка.
Протокол игры
|(1:0) Паласон Иси43'
|(2:0) Де Фрутос Хорхе82'
Димитриевски Столе•Балью Иван•Эрнандес Аридане• 19'Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо•Валентин Оскар•Лопес Унаи88' (Трехо Оскар (88') •Паласон Иси77' (Рауль де Томас (77') • 90'Перес Кике65' (Сисс Пате (65') •Гарсия Альваро Ривера88' (Бебе Тьягу (88') •Камелло Серхио77' (Де Фрутос Хорхе (77')
Сивера Антонио•Горосабел Андони•Абкар Абделькабир•Марин Рафа•Дуарте Рубен 23'68' (Омородион Сэмюэль (68') •Бланко Антонио•Гевара Андер•Сола Алекс 41'64' (Реббах Абдеррахман (64') •Гуриди Хон64' (Хаджи Янис (64') • 90'Риоха Луис83' (Каррикабуру Хон (83') •Кике Гарсия68' (Хави Лопеc (68')
15 сентября. Стадион "Кампо де Вальекас".
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