«Райо Вальекано» разобрался с «Алавесом»

Середняки Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Алавес» провели матч пятого тура чемпионата Испании. Хозяева были гораздо активнее и в открытом футболе добились успеха. На 43-й минуте Иси Паласон реализовал пенальти за подножку, голкипер не угадал направление удара. Кике Перес должен был удваивать счет, но вратарь здорово выручил. На 82-й минуте отличился только-только вышедший на замену Хорхе де Фрутос. Тут же еще один момент у поймавшего кураж игрока - штанга.

«Райо Вальекано» победил со счетом 2:0 и с 9 очками вышел на четвертое место. У противника 6 баллов и девятая строчка.