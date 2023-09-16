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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» разобрался с «Алавесом»

16 Сентября 2023 • 00:01 Комментировать
Райо Вальекано
2:0
Алавес
окончен

Середняки Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Алавес» провели матч пятого тура чемпионата Испании. Хозяева были гораздо активнее и в открытом футболе добились успеха. На 43-й минуте Иси Паласон реализовал пенальти за подножку, голкипер не угадал направление удара. Кике Перес должен был удваивать счет, но вратарь здорово выручил. На 82-й минуте отличился только-только вышедший на замену Хорхе де Фрутос. Тут же еще один момент у поймавшего кураж игрока - штанга.

«Райо Вальекано» победил со счетом 2:0 и с 9 очками вышел на четвертое место. У противника 6 баллов и девятая строчка.

Протокол игры  
Райо Вальекано2:0Алавес
(1:0) Паласон Иси43'  
(2:0) Де Фрутос Хорхе82'  
Димитриевски СтолеБалью ИванЭрнандес Аридане  19'Лежён ФлорьянЭспино АльфонсоВалентин ОскарЛопес Унаи 88' (Трехо Оскар ( 88') Паласон Иси 77' (Рауль де Томас ( 77'  90') Перес Кике 65' (Сисс Пате ( 65') Гарсия Альваро Ривера 88' (Бебе Тьягу ( 88') Камелло Серхио 77' (Де Фрутос Хорхе ( 77')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеМумин АбдулМендес ДиегоЧаваррия ПепКарденас ДаниРатиу Андрей
Сивера АнтониоГоросабел АндониАбкар АбделькабирМарин РафаДуарте Рубен  23' 68' (Омородион Сэмюэль ( 68') Бланко АнтониоГевара АндерСола Алекс  41' 64' (Реббах Абдеррахман ( 64') Гуриди Хон 64' (Хаджи Янис ( 64'  90') Риоха Луис 83' (Каррикабуру Хон ( 83') Кике Гарсия 68' (Хави Лопеc ( 68')
Запасные: Родригес АдрианМараш НиколаТеналья НауэльБенавидес КарлосАлькаин ЧеберОвоно ХесусСедлар Александр
15 сентября. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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